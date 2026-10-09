 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Delta Air Lines recule après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 15:52

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

9 octobre - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N reculent de 3 % à 79,67 dollars

** DAL a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année en raison de la flambée des prix du kérosène

** Les actions de ses concurrents United UAL.O et Alaska Air ALK.N ont reculé d'environ 2,8 %, tandis que celles d'American Airlines AAL.O ont baissé de 2,4 %

** La compagnie aérienne américaine a déclaré qu'elle tablait désormais sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 5,10 et 5,60 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 6,5 et 7,5 dollars par action précédemment

** Le point médian de la fourchette actuelles'établit à 5,35 dollars par action, soit un niveau inférieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 5,46 dollars par action – données compilées par LSEG

** DAL prévoit une hausse annuelle des coûts de carburant d’environ 6 milliards de dollars, contre une hausse de 4 milliards de dollars prévue précédemment

** Le bénéfice ajusté de la compagnie aérienne au troisième trimestre, à 1,72 dollar par action, s'est révélé inférieur aux estimations de 1,75 dollar par action, marquant ainsi le premier résultat trimestriel en deçà des attentes depuis deux ans

** Les analystes qui suivent DAL lui attribuent en moyenne la recommandation "acheter"

** DAL affiche une hausse de 18,4%depuis le début de l’année jusqu’à la clôture de jeudi, soit la plus forte progression parmi ses principaux concurrents américains

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,610 USD NYSE -2,35%
AMERICAN AIRLINE
12,5350 USD NASDAQ -2,07%
DELTA AIR LINES
79,783 USD NYSE -2,93%
UNITED AIRLINES
104,7500 USD NASDAQ -2,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 807,28 +1,00%
MEDINCELL
30 +20,68%
2CRSI
25,12 +7,17%
Pétrole Brent
103,86 -0,26%
HAFFNER ENERGY
0,731 +9,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank