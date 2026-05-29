Le titre Dell s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions, grâce à une forte demande en serveurs IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai -

** Le titre Dell DELL.N a bondi de 39,5 % à 442,13 dollars en pré-ouverture, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfices, invoquant une forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA

** La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 165 et 169 milliards de dollars et ses prévisions de BPA ajusté à 17,90 dollars, deux chiffres bien supérieurs aux prévisions antérieures et aux estimations des analystes

** “Non seulement ils obtiennent un A pour leur exécution, mais on peut même affirmer que Dell est le meilleur moyen de miser sur l'IA”, ont déclaré les analystes de Melius Research

** La société prévoit un chiffre d'affaires lié aux serveurs IA d'environ 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 50 milliards de dollars, alors que les géants de la technologie intensifient leurs dépenses en infrastructures IA

** Dell a annoncé une hausse de 88 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 43,84 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 35,43 milliards de dollars

** Sur 28 courtiers, 19 attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 8 “conserver” et 1 “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 236,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action Dell avait bondi d'environ 152,8 % depuis le début de l'année, dépassant largement la hausse de 10,5 % de l'indice S&P 500 .SPX