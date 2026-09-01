 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Dell s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles, grâce à la forte demande de serveurs dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 23:02
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'évolution du cours de l'action depuis le début de l'année dans la dernière puce)

1er septembre - ** Le titre Dell Technologies DELL.N progresse d’environ 10 % à 469 dollars en séance prolongée

** DELL revoit à la hausse ses prévisions annuelles , misant sur une forte demande pour ses serveurs d'IA

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel de 192 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 167 milliards de dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice de 17,90 $ à 25,50 $

** Affiche un chiffre d’affaires de 47 milliards de dollars au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 44,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 7,04 dollars, dépasse les estimations de 4,91 dollars

** “Les environnements informatiques sont passés du statut de centres de coûts à celui de moteurs de valeur qui alimentent la croissance et l’avantage concurrentiel, et les clients investissent en conséquence, ce qui crée des opportunités dans l’ensemble de notre portefeuille”, a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le cours de l’action a plus que triplé

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
424,470 USD NYSE -7,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,05 +4,83%
CAC 40
8 301,85 -0,39%
Or
4 329,51 -2,68%
TOTALENERGIES
77,61 +2,75%
HAFFNER ENERGY
0,52 -2,99%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank