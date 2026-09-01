Le titre Dell s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles, grâce à la forte demande de serveurs dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'évolution du cours de l'action depuis le début de l'année dans la dernière puce)

1er septembre - ** Le titre Dell Technologies DELL.N progresse d’environ 10 % à 469 dollars en séance prolongée

** DELL revoit à la hausse ses prévisions annuelles , misant sur une forte demande pour ses serveurs d'IA

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel de 192 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 167 milliards de dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice de 17,90 $ à 25,50 $

** Affiche un chiffre d’affaires de 47 milliards de dollars au deuxième trimestre; les analystes tablaient en moyenne sur 44,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du deuxième trimestre, à 7,04 dollars, dépasse les estimations de 4,91 dollars

** “Les environnements informatiques sont passés du statut de centres de coûts à celui de moteurs de valeur qui alimentent la croissance et l’avantage concurrentiel, et les clients investissent en conséquence, ce qui crée des opportunités dans l’ensemble de notre portefeuille”, a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le cours de l’action a plus que triplé