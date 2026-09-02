Le titre Dell progresse après que la forte demande de serveurs dédiés à l'IA a revu à la hausse les prévisions annuelles

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(Mise à jour des cours de l'action; détails aux paragraphes 1, 9 et 10)

Mercredi, l'action de Dell Technologies DELL.N a grimpé de près de 11 %, la forte demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA ayant entraîné une hausse de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices .

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA ont bénéficié d’une demande croissante, les entreprises technologiques et les hyperscalers intensifiant leurs investissements dans les centres de données pour prendre en charge les grands modèles linguistiques et d’autres applications d’IA. Son concurrent Super Micro Computer avait également annoncé des résultats encourageants le mois dernier.

“La dynamique de l’IA parle d’elle-même”, ont déclaré les analystes de J.P. Morgan, soulignant le niveau record des commandes de Dell (60 milliards de dollars) et son carnet de commandes de 95 milliards de dollars pour le trimestre.

Les serveurs de Dell, équipés des puces NVDA.O de Nvidia, sont très recherchés par les clients, notamment les fournisseurs de services cloud d’IA Nscale et CoreWeave CRWV.O , pour construire des clusters de calcul destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA.

“La solidité de l’activité de stockage joue vraiment un rôle et semble durable, car l’IA est le moteur de la croissance fondamentale de l’activité la plus rentable de Dell”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La société de courtage a relevé son objectif de cours sur l’action à 735 dollars, le plus élevé parmi les analystes suivis par LSEG.

Dell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, passant de 167 milliards de dollars à 192 milliards de dollars, et a ajusté son objectif de bénéfice par action à 25,50 dollars, contre 17,90 dollars précédemment.

Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 58 % pour atteindre le niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 44,92 milliards de dollars.

Les actions d’autres fabricants de serveurs d’IA, notamment Super Micro SMCI.O et Hewlett Packard Enterprise HPE.N , ont progressé respectivement de 2,2 % et 1,4 % à la suite de la publication des résultats de Dell.

Si cette hausse se confirme, Dell devrait voir sa capitalisation boursière augmenter d'environ 23,26 milliards de dollars au cours actuel de l'action, fixé à 461 dollars.

Selon les données de LSEG, ses actions se négociaient à 18,12 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois. À titre de comparaison, ces chiffres s’élèvent respectivement à 12,56 et 8,06 pour HPE et Super Micro.