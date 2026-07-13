Le titre Deckers s'envole après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter » et augmenté son objectif de cours, invoquant la reprise de Hoka

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

13 juillet - ** L' DECK.N , société mère de Hoka (Deckers Outdoor), voit son cours grimper de 4,5 % à 110,71 dollars en début de séance

** Jefferies relève la note du fabricant de chaussures de course de « conserver » à « acheter », invoquant une confiance accrue dans la reprise de la marque Hoka et la croissance durable de la marque UGG

** L'objectif de cours est relevé de 110 à 130 dollars, ce qui représente une prime de 22,7 % par rapport à son cours de clôture de vendredi

** « Nous pensons que Hoka dispose d’un potentiel significatif en matière d’innovation produit, qui continue de privilégier les aspects de performance et de fonctionnalité tout en mettant l’accent sur le confort » – Jefferies

** La société prévoit une progression de la marge d’exploitation à terme, notamment à mesure que les cours du pétrole se stabilisent

** Considère que les nouvelles prévisions à moyen terme de DECK constituent une « évolution significative », car elles indiquent que la direction dispose désormais d’une meilleure visibilité sur le maintien de la croissance et des marges

** Sur 27 courtiers, 14 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 11 « conserver » et deux « vendre »; leur objectif de cours médian est de 130 dollars, selon les estimations compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 2 % depuis le début de l’année