Le titre Deckers s'envole après que Jefferies a relevé sa recommandation à « acheter » et augmenté son objectif de cours, invoquant la reprise de Hoka

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 juillet - ** Les actions de Deckers Outdoor DECK.N , propriétaire de Hoka, progressent d'environ 2 % à 108 dollars en pré-ouverture
** Jefferies relève la recommandation sur le fabricant de chaussures de course de « conserver » à « acheter », invoquant une confiance accrue dans la reprise de la marque Hoka et la croissance durable de la marque UGG
** L'objectif de cours est relevé de 110 à 130 dollars, ce qui représente une prime de 22,7 % par rapport à son cours de clôture de vendredi
** « Nous pensons que Hoka dispose d’un potentiel significatif en matière d’innovation produit, en continuant à miser sur la performance et la fonctionnalité tout en mettant l’accent sur le confort » - Jefferies
** La société prévoit une progression de la marge d’exploitation à terme, notamment à mesure que les prix du pétrole se normalisent
** Considère que les nouvelles prévisions à moyen terme de DECK constituent une « évolution significative », car elles indiquent que la direction dispose désormais d’une meilleure visibilité sur le maintien de la croissance et des marges
** Sur 27 courtiers, 14 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou « surpondérer », 11 « conserver » et deux « vendre »; leur objectif de cours médian est de 130 dollars, selon les estimations compilées par LSEG
** À la dernière clôture, le titre affichait une hausse d’environ 2 % depuis le début de l’année
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