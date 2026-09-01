Le titre de Xenia Hotels & Resorts recule après que BMO a abaissé sa recommandation à « en ligne avec le marché »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** L'action de la société d'investissement immobilier spécialisée dans l'hôtellerie de luxe Xenia Hotels & Resorts XHR.N recule de près de 2 % à 18,44 dollars en pré-ouverture

** BMO abaisse sa note de « surperformance » à « en ligne avec le marché » et réduit son objectif de cours de 22 $ à 20,50 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de 9,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que la hausse des dépenses de l’entreprise reste un frein, réduisant l’impact positif d’une croissance plus forte du RevPAR

** Les marges de XHR devraient reculer d’environ 35 points de base en 2027, selon BMO

** Trois des six sociétés de courtage attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, trois la note « conserver »; leur objectif de cours médian est de 21 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 32,6 % depuis le début de l'année