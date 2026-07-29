Le titre de VF Corp s'effondre après une perte trimestrielle plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 juillet - ** L'action du distributeur de vêtements VF Corp

VFC.N a chuté de 19 %pour s'établir à 15 ,26dollars en début de séance

** Si cette baisse se confirme, le titre est en passe de connaître sa pire journée depuis avril 2025

** VF annonce une perte trimestrielle plus importante que prévu, pénalisée par des coûts élevés et une faible demande pour la marque Vans

** La société affiche une perte ajustée de 27 cents par action au premier trimestre, contre des estimations de 22 cents – données LSEG

** Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 1,67 milliard de dollars, contre des estimations de 1,64 milliard de dollars

** La société a supporté 193,8 millions de dollars de charges de restructuration totales liées à son plan de restructuration

** Prévoit une croissance du chiffre d'affaires annuel de 2 % par rapport à l'année dernière, en hausse par rapport aux prévisions antérieures qui tablaient sur une hausse de 1 % à 2 %; les analystes s'attendent à une hausse de 1,06 %

** La société nomme Abhishek Dalmia au poste de directeur financier et directeur des opérations

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 1 % depuis le début de l'année