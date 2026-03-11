Le titre de TVS Supply Chain (Inde) progresse grâce à un accord d'entreposage pour la logistique mondiale de Caterpillar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 mars - ** Les actions de TVS Supply Chain Solutions
TVSS.NS en hausse de 4,6% à 111 roupies
** La société va mettre en place un entrepôt de 40 000 pieds carrés près de Chennai pour desservir les chaînes d'approvisionnement mondiales de Caterpillar CAT.N à partir de l'Inde
** L'entrepôt permettra d'acheter des pièces détachées dans plusieurs pays et de soutenir la fabrication pour l'unité indienne de Caterpillar
** L'action est prête à mettre fin à trois séances de pertes, en voie d'atteindre sa meilleure séance depuis le 11 février
** La TVSS n'a presque pas bougé depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer