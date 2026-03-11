Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec CVC Capital, Legal & General)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR PÉTROLIER - L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a proposé de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole afin de stabiliser le marché, rapporte le Wall Street Journal, citant des responsables au fait de la question.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Oracle ORCL.N a dépassé mardi soir les attentes de Wall Street sur le chiffre d'affaires du troisième trimestre, la forte demande pour ses services d'informatique dématérialisée (cloud), tirée par le boom de l'intelligence artificielle (IA), ayant permis au géant américain des bases de données de rivaliser avec ses grands rivaux. L'action Oracle bondissait de 6% dans les échanges hors séance.

* INDITEX ITX.MC - Le numéro un mondial de la "fast fashion", propriétaire de l'enseigne Zara, a annoncé une croissance de ses ventes de 9% à taux de change constant pour le début de son premier trimestre fiscal, qui couvre la période du 1er février au 9 mars. Ce chiffre, en phase avec les attentes des analystes, intervient après une progression des ventes du groupe de 7% à taux de change constant sur l'ensemble de l'année 2025.

Les résultats financiers d'Inditex pourraient avoir un impact sur son concurrent suédois H&M HMb.ST et l'ensemble du secteur de la distribution en Europe .SXRP .

* ELIS ELIS.PA a annoncé mercredi anticiper en 2026 une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires légèrement inférieure à l'année dernière, le groupe de services de nettoyage citant la légère baisse des signatures de contrats au quatrième trimestre de son exercice clos le 31 décembre.

* EURAZEO EURA.PA - La société d'investissement française a annoncé mercredi prévoir retour à l'actionnaire d'un total d'environ 400 millions d'euros en 2026, notamment par le biais d'un dividende ordinaire de 2,92 euros par action, en hausse de 10% sur un an.

* RHEINMETALL RHMG.DE - Le groupe allemand de défense a annoncé mercredi prévoir une croissance de ses ventes de 40% à 45% cette année, soit entre 14 et 14,5 milliards d'euros, après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2025.

* PORSCHE P911_p.DE , filiale de VOLKSWAGEN VOWG.DE , a annoncé mercredi s'attendre à une certaine amélioration cette année, après s'être remis d'une année 2025 tumultueuse marquée notamment par des avertissements sur ses résultats et une hausse des coûts liés au relèvement des droits de douane.

* HENKEL HNKG.DE - Le fabricant allemand de biens de consommation et d'adhésifs a dit mercredi s'attendre à une augmentation organique de ses ventes pouvant atteindre 3% en 2026, malgré une croissance économique modérée.

* UNIPER UN0k.DE - Le groupe allemand, renfloué par l'Etat lors de la crise énergétique européenne de 2022, a annoncé mercredi qu'il verserait un dividende de 0,72 euro par action pour l'exercice 2025, une première en quatre ans, alors que l'Etat allemand se prépare à se retirer de l'énergéticien.

* BAYER BAYGn.DE - Les parlementaires du Kansas devaient examiner mardi un projet de loi soutenu par Bayer qui empêcherait des poursuites à l'encontre des fabricants de pesticides s'agissant des avertissements préalables que leurs produits peuvent causer des cancers ou d'autres pathologies. Cet examen de loi intervient quelques semaines après que le groupe allemand a proposé de verser plus de sept milliards de dollars pour mettre fin à quelque 65.000 procédures en cours concernant son désherbant Roundup.

* LUFTHANSA LHAG.DE - Les pilotes du groupe allemand de transport aérien observeront une grève de deux jours à compter de jeudi en raison d'un conflit sur les retraites, mais ont décidé de ne pas provoquer de perturbations sur certains vols, notamment vers les pays du Moyen-Orient "compte tenu de la situation actuelle" dans cette région, a déclaré le syndicat des pilotes VC.

* CVC CAPITAL PARTNERS CVC.AS - La société de capital-investissement a publié mercredi un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes.

* LEGAL & GENERAL LGEN.L a fait état mercredi d'une hausse de 6% de son bénéfice d'exploitation annuel et a lancé un programme de rachat d'actions de 1,2 milliard de livres sterling. Le groupe a cependant également fait état d'un ratio de solvabilité en baisse alors que son directeur général Antonio Simoes poursuit la restructuration de l'assureur.

* AVOLTA AVOL.S - Le distributeur suisse, spécialisé dans le "duty-free", a publié mercredi un chiffre d'affaires annuel légèrement inférieur aux prévisions, dans un contexte difficile.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)