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Le titre de Tenable, spécialiste de la cybersécurité, progresse après son intégration dans l'indice S&P Smallcap
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société de cybersécurité Tenable Holdings TENB.O ont progressé de 6,2 % à 35,74 dollars avant l'ouverture jeudi, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY ** TENB remplacera Leggett & Platt LEG.N dans l’indice SPCY à compter du lundi 31 août, a annoncé S&P Dow Jones Indices mercredi en fin de journée ** Le fabricant de composants techniques LEG a acquis par le biais de la société de literie Somnigroup SGI.N dans le cadre d’une fusion entièrement en actions finalisée mercredi

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a déclaré dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 15 millions d’actions TENB, ce qui correspond à environ 4,5 jours de demande d’achat ** Le nouvel indice S&P 600 Info Tech a historiquement surperformé à la fois le SPCY (+8,0 %) et son secteur (+7,6 %) depuis l’annonce de son intégration, la majeure partie de cette surperformance s’étant produite le lendemain de l’annonce, a précisé Mme Roberts

** TENB, dont le siège se trouve à Columbia, dans le Maryland, compte environ 110,1 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 3,7 milliards de dollars

** Jusqu’à mercredi, le titre a progressé de 38 % au cours des trois derniers mois, ce qui porte sa hausse à 43 % depuis le début de l’année

** Sur 24 analystes, 9 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 15 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 35 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 12:54:26.

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