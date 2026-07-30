Le titre de Norwegian Cruise recule après la publication de prévisions de bénéfices annuels décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

30 juillet - ** L'action de Norwegian Cruise Line Holdings

NCLH.N recule de 10,2 % à 18,63 dollars ** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel , et prévient que les réservations resteront faibles pour l'année à venir en raison des tensions au Moyen-Orient

** Elle table désormais sur un BPA ajusté de 1,50 $ pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 1,45 $ et 1,79 $

** Alors que de nombreux optimistes avaient reporté leur attention sur 2027, 2026 étant déjà considérée comme une année quelque peu perdue, l'abaissement du point médian des prévisions renforce l'incertitude – analystes de BNP Paribas

** Toutefois, le BPA ajusté du deuxième trimestre, à 48 cents, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 39 cents par action – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action NCLH affichait une baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année