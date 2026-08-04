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Le titre de Match chute après la publication de prévisions de chiffre d'affaires trimestriel décevantes
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 22:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Les actions de Match Group MTCH.O , la société mère de Tinder, reculent de 11,5 % à 36,51 dollars en séance prolongée

** MTCH prévoit un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre compris entre 885 et 895 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation des analystes de 891,5 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 853 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 1 %, manquant ainsi l'estimation de 856,8 millions de dollars

** Le nombre d'utilisateurs payants recule de 6 % à 13,3 millions au deuxième trimestre, bien que le chiffre d'affaires par utilisateur payant progresse de 6 % à 21,13 dollars

** Le cours de l'action a progressé de plus de 27 % depuis le début de l'année

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