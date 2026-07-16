Le titre de la société irlandaise DCC progresse grâce à une offre de rachat améliorée présentée par un consortium mené par KKR

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16 juillet - ** L'action du distributeur d'énergie irlandais DCC DCC.L progresse d'environ 1% à 6.365 pence

** Un consortium composé des sociétés d'investissement américaines Energy Capital Partners et KKR KKR.N a relevé son offre sur DCC , valorisant la société à 5,81 milliards de livres sterling (soit 7,86 milliards de dollars)

** Suite à cette offre révisée, la commission irlandaise des OPA prolonge jusqu’au 27 juillet le délai accordé au consortium pour présenter une offre ferme

** À la dernière clôture, l'action DCC affichait une hausse d'environ 36% depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7389 livre sterling)