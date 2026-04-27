Le titre de la société indienne Varun Beverages progresse après la publication de ses résultats du quatrième trimestre

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27 avril - ** Les actions de Varun Beverages VARB.NS , embouteilleur de PepsiCo PEP.O , progressent de 2,2% à 501,25 roupies

** La société annonce une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, soutenue par une forte demande sur les marchés nationaux et internationaux

** Le bénéfice net progresse de 20,1% pour atteindre 8,72 milliards de roupies au cours du trimestre clos le 31 mars

** Le chiffre d'affaires d'exploitation progresse de 18,4% à 67,22 milliards de roupies, tandis que les dépenses bondissent de 9,8%

** “La demande est restée encourageante au cours du trimestre”, déclare le président Ravi Jaipuria

** Les volumes de vente en Inde augmentent de 14,4%, tandis que les marchés internationaux affichent une croissance de 21,4%

** Vingt-deux des 25 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux; leur objectif de cours médian est de 550 roupies

** VARB se négocie à un PER prévisionnel sur 12 mois de 47,63 contre une médiane sectorielle de 47

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 5,6% contre une baisse de 7,1% de l'indice BSE Fast Moving Consumer Goods .BSESCGIP