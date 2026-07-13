Le titre de la société indienne Just Dial s'envole après une hausse de ses bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet -

** L'action Just Dial JUST.NS bondit de 13,3% à 639 roupies

** Le bénéfice de JUST a augmenté de 4,1% en glissement annuel pour atteindre 1,66 milliard de roupies (17,3 millions de dollars), le chiffre d'affaires net a progressé de 9,9% en glissement annuel

** Just dial propose un service de recherche locale pour différents services en Inde

** La société de courtage Citi relève son objectif de cours de 900 à 930 roupies

** La croissance du chiffre d’affaires a dépassé les attentes, portée par la progression des campagnes payantes et des réalisations – note de Citi

** Le volume des échanges s'élève à 7,6 millions d'actions à ce jour, soit près de 49 fois la moyenne sur 30 jours

** Depuis le début de l'année, JUST a reculé d'environ 12%

(1 $ = 95,7400 roupies indiennes)