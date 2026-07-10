Le titre de la société indienne Inventurus Knowledge Solutions progresse après la finalisation de l'acquisition de TruBridge par l'une de ses filiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** L'action d'Inventurus Knowledge Solutions

INVU.NS clôture en hausse de 3,3% à 1.925 roupies

** Le fournisseur de technologies de santé finalise l'acquisition de la société informatique américaine TruBridge TBRG.O par l'intermédiaire de sa filiale IKS Health

** L'acquisition avait été annoncée pour un montant pouvant atteindre 565 millions de dollars.

** À l’issue de cette opération, TruBridge opère désormais en tant que filiale d’IKS Health

** Cette acquisition renforce la présence de l’entreprise sur le marché américain des technologies de santé, lui apporte des capacités en matière de dossiers médicaux électroniques et d’hôpitaux ruraux, consolide ses services de gestion du cycle des revenus et crée des opportunités de ventes croisées auprès d’une clientèle plus large – INVU

** La société ajoute que cette opération lui permet de se positionner pour conquérir une part significative d’un marché potentiel total de 260 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a progressé de 16,3%