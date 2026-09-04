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Le titre de la société indienne Hindustan Aeronautics s'envole alors que les livraisons de moteurs de GE apaisent les craintes concernant l'exécution
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 07:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** Les actions de la société aérospatiale et de défense publique indienne Hindustan Aeronautics ( HIAE.NS ) ont progressé de 3,27%, enregistrantleur plus forte hausse intrajournalière en quatre semaines, pour atteindre 4 921,2 roupies

** Cette hausse fait suite àl’annonce par GE Aerospace de la livraison de trois moteurs F-404 à HIAE, portant ainsi le nombre cumulé de livraisons pour le programme Tejas Mk1A à dix moteurs, contre sept auparavant

** “Cela marque une amélioration notable du rythme des livraisons, la disponibilité des moteurs ayant constitué l’un des principaux goulots d’étranglement retardant les livraisons du Tejas Mk1A”, indique Goldman Sachs

** “Cela réduit un risque majeur lié à l'exécution du programme”, ajoute Goldman Sachs, qui réitère sa recommandation “acheter” sur HIAE

** La note moyenne des 27 analystes qui suivent HIAE est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 5 670 roupies, selon les données compilées par LSEG

** L'action HIAE affiche une hausse de 11,6% depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nifty PSE .NIFTYPSE areculé de 1,3% sur la même période, selon les données boursières

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