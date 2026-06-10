Le titre de la société indienne Clean Max Enviro s'envole grâce à un partenariat avec Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de Clean Max Enviro Energy Solutions CLEM.NS progresse de 10% pour atteindre 1.357 roupies

** Il s'agit de la plus forte hausse intrajournalière du titre depuis l'entrée en Bourse de cette entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables en mars

** La société s'associe à Meta Platforms META.O pour le développement de 900 MW de capacité solaire et éolienne au Rajasthan et au Karnataka

** Plus de 1,2 million d'actions échangées, soit 5 fois la moyenne sur 30 jours

** Le titre a progressé d'environ 42% depuis son introduction en Bourse