Le titre de la société de cybersécurité Tenable s'effondre après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action de Tenable Holdings ( TENB.O ), société spécialisée dans la gestion des risques liés à la cybersécurité, a reculé de 7,6% jeudi avant l'ouverture de la bourse, à 31,10 dollars, son plus bas niveau depuis le 30 juillet, alors que la société cherche à lever des fonds

** TENB, dont le siège se trouve à Columbia, dans le Maryland, propose en souscription privée des obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031

** Elle a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement les prêts à terme contractés dans le cadre de sa ligne de crédit, ainsi qu’à des fins générales, notamment pour des rachats d’actions supplémentaires, des acquisitions ou des investissements, entre autres

** La société prévoit également d’utiliser une partie du produit pour payer le coût des opérations de « capped call » et racheter jusqu’à 200 millions de dollars de ses propres actions afin d’atténuer la dilution potentielle

** TENB, qui a intégré l’indice S&P SmallCap 600

.SPCY le 31 août, affiche une capitalisation boursière d’environ 3,7 milliards de dollars

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse de 43% depuis le début de l’année