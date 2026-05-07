Le titre de la société de cybersécurité Fortinet s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de cybersécurité Fortinet FTNT.O bondit de 12,8% à 101,50 $ avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel , les portant à 7,71-7,87 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,50-7,70 milliards de dollars

** Elle table sur un bénéfice par action ajusté annuel de 3,10 à 3,16 dollars, supérieur aux prévisions antérieures de 2,94 à 3 dollars

** Prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 1,83 et 1,93 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes de 1,82 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au moins cinq courtiers relèvent leur objectif de cours sur le titre à la suite de ces résultats

** Sur 46 courtiers, 12 attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 30 “conserver” et 4 “vendre” ou inférieures; leur objectif de cours médian est de 96,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé de 13,2% depuis le début de l'année