Le titre de la société d'investissement immobilier cotée (REIT) Macerich recule après l'annonce d'une nouvelle émission d'actions

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15 juin - ** Les actions de la société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres commerciaux Macerich ( MAC.N ) ont reculé de 2,4 % en séance prolongée, à 24,50 dollars, à la suite de l'annonce de sa dernière émission d'actions. ** MAC, société basée à Santa Monica, en Californie, annonce le lancement d'une émission de 16 millions d'actions dans le cadre d'une vente à terme.

** Elle prévoit de conclure un contrat de vente à terme d'un an avec le chef de file Goldman Sachs.

** Une fois les accords conclus, MAC a l'intention d'utiliser le produit net pour financer de futures opportunités d'acquisition et pour les besoins généraux de l'entreprise. ** MAC a annoncé le mois dernier une émission d'actions de 403 millions de dollars dont le montant a été revu à la hausse, au prix de 21 dollars, afin de rembourser la facilité de crédit utilisée pour financer l'acquisition de l'Annapolis Mall .

** L'action MAC a clôturé lundi en baisse de 0,8 % à 25,09 dollars, en hausse de 36 % depuis le début de l'année.

** La société compte environ 283,6 millions d'actions en circulation.

** La note moyenne de 16 analystes est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 24 dollars, selon LSEG.