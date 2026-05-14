Le titre de la société canadienne Manulife recule après des résultats trimestriels inférieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** L'action de l'assureur canadien Manulife Financial MFC.TO a chuté de 6,5% pour s'établir à 51,09 dollars canadiens en début de séance

** Mercredi en fin de journée, la société a publié un BPA ajusté de 1,06 $ CA pour le premier trimestre, inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,10 $ CA par action – données compilées par LSEG

** Selon les analystes de RBC CapitalMarkets, l'Asie et les États-Unis ont affiché des résultats meilleurs que prévu, mais tous les autres marchés ont été plus faibles que prévu

** En glissement annuel, le bénéfice de base au Canada a diminué de 6% en raison d'une hausse des demandes d'indemnisation pour invalidité de longue durée ainsi que de l'augmentation des dépenses liées au soutien de la croissance de l'activité et aux investissements de transformation

** "Le BPA de base a été plus faible que prévu, principalement en raison de bénéfices de base inférieurs aux prévisions au Canada, dans les segments Corporate & Other et Global Wealth and Asset Management (GWAM)" - RBC

** À la dernière clôture, l'action affichait une hausse de 9,6% depuis le début de l'année