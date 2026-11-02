Le titre de la société australienne Ingenia progresse grâce à l'offre améliorée de 1,6 milliard de dollars présentée par AVID Property

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action d'Ingenia Communities INA.AX progresse jusqu'à 2,5 % pour atteindre 5,445 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 15 décembre 2025

** Le titre enregistre sa plus forte performance intrajournalière depuis fin octobre

** Le promoteur immobilier indique qu'AVID Property Group a exercé son droit de surenchère et a relevé son offre à 5,50 dollars australiens par action, valorisant INA à 2,24 milliards de dollars australiens (1,57 milliard de dollars)

** La dernière offre d’AVID s’aligne sur l’offre améliorée faite par la société américaine Warburg Pincus pour INA le 28 octobre

** INA a déclaré avoir mis fin à l’accès de Warburg Pincus à la procédure de due diligence de la société

** Environ 3 millions d’actions ont changé de mains, soit l'équivalent du volume moyen sur 30 jours (3 millions d’actions)

** Depuis le début de l'année, le titre affiche une hausse de 4,3 %, en tenant compte des fluctuations de la journée

(1 dollar américain = 1,4225 dollar australien)