Le titre de la société australienne Ingenia atteint son plus haut niveau depuis 10 mois grâce à l'offre améliorée de Warburg Pincus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le cours de l'action Ingenia Communities

INA.AX progresse de 6 % pour atteindre 5,310 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 23 décembre 2025

** La société reçoit une quatrième proposition révisée d'acquisition par Warburg Pincus, qui valorise l’opérateur de baux fonciers à environ 2,24 milliards de dollars australiens (1,57 milliard de dollars)

** L’offre améliorée, à 5,50 dollars australiens par action, incluant une distribution autorisée pouvant aller jusqu’à 0,05 dollar australien par action, dépasse celle d’AVID Property Group, qui s’élevait à 5,40 dollars australiens par action

** Le prix d’offre révisé représente une prime de 50,7% par rapport au cours de clôture d’Ingenia avant que Warburg Pincus ne fasse sa première approche en septembre

** Warburg Pincus a également l'intention d'associer Discovery Parks et LDR Capital en tant que co-investisseurs

** Depuis le début de l'année, l'action a reculé de 3,1%, en tenant compte des fluctuations de la séance

(1 $ = 1,4229 dollars australiens)