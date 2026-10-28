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Le titre de la société australienne Ingenia atteint son plus haut niveau depuis 10 mois après que Warburg Pincus a relevé son offre à 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 02:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Warburg Pincus présente une quatrième offre, plus avantageuse

* Cette dernière offre est supérieure de 0,1 dollar australien par action à celle d'AVID

* Warburg Pincus propose deux co-investisseurs dans son offre révisée

(Refonte pour ajouter des détails, des informations de fond, du contexte et des données sur les actions)

La société australienne Ingenia Communities INA.AX a annoncé mercredi avoir reçu une quatrième offre améliorée de 2,24 milliards de dollars australiens (1,55 milliard de dollars) de la part de la société de capital-investissement Warburg Pincus, propulsant l'action du promoteur immobilier à son plus haut niveau depuis 10 mois.

L'action d'Ingenia, qui développe et exploite des complexes proposant des logements locatifs et des hébergements de vacances, a progressé de près de 6% pour atteindre 5,31 dollars australiens, son plus haut niveau depuis le 23 décembre.

La dernière offre révisée de la société américaine, à 5,50 dollars australiens par action, intervient quelques jours après l'offre d'AVID Property Group de 5,40 dollars australiens par action pour Ingenia et est supérieure de 0,10 dollar australien par action, soit 1,9%.

Cette dernière offre valorise Ingenia à 5,50 dollars australiens par action, distribution autorisée comprise, soit une prime de 50,7% par rapport à son cours de clôture avant la première approche de Warburg Pincus début septembre. L'action Ingenia a progressé de pas moins de 45,5% depuis cette première offre.

Warburg Pincus a également l'intention d'associer à l’opération Discovery Parks, soutenu par l’Australian Retirement Trust, et LDR Capital, une filiale du family office de la famille Lederer, en tant que co-investisseurs.

Dans le cadre de cette nouvelle proposition, Discovery Parks devrait acquérir l'activité de parcs de vacances d'Ingenia, tandis que LDR Capital pourrait racheter l'activité de jardins du promoteur immobilier.

La dernière offre de Warburg Pincus est soumise, entre autres conditions, à l'accord d'Ingenia concernant la participation des deux co-investisseurs et les acquisitions qu’ils proposent.

La proposition révisée repose également sur une date limite d'accès exclusif à la due diligence fixée au 1er novembre.

Ingenia a déclaré que l'accord de procédure conclu avec AVID restait en vigueur, cette dernière continuant à avoir accès à la due diligence.

Bien que la dernière offre de Warburg Pincus soit subordonnée à la résiliation par Ingenia de son projet d'acquisition, pour un montant de 992,5 millions de dollars australiens de Peet PPC.AX annoncé fin août, la société a indiqué qu'elle continuait à travailler avec Peet à la mise en œuvre de la transaction.

(1 dollar = 1,4229 dollars australiens)

Fusions / Acquisitions

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INGENIA COMMU STPL
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