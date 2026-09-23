Le titre de la société australienne IDP Education recule après avoir rejeté l'offre de rachat de Blackstone, d'un montant de 494 millions (XX millions d'euros) de dollars

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(Actualités)

23 septembre - ** Les actions de la société australienne IDP Education IEL.AX chutent de 10,2 % à 1,94 dollar australien, enregistrant leur plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 20 août

** Le copropriétaire de l'examen d'anglais IELTS a rejeté une offre de rachat d'environ 694,7 millions (XX millions d'euros) de dollars australiens (soit 493,93 millions de dollars US) émanant de Blackstone BX.N , a annoncé la société mardi après la clôture des marchés

** Les fonds gérés par Blackstone ont proposé 2,50 dollars australiens par action en numéraire pour IDP le 9 septembre, soit une prime de 56 % par rapport au cours de clôture du 8 septembre

** “C'est un prix plancher pour une entreprise cotée à l'ASX qui détient une participation dans l'IELTS et qui est l'une des marques les plus réputées en matière de placement d'étudiants au sein du système australien” - Hersh Oberoi, directeur de la recherche mondiale chez Balfour Capital Group

** Le titre a bondi de près de 21 % lors de la séance précédente pour clôturer à 2,16 dollars australiens

** Le conseil d’administration d’IDP estime que cette offre sous-évalue considérablement la société et n’est pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires

** Le titre a perdu plus de 65 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4065 dollar australien)