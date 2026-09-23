Le titre de la société australienne IDP Education recule après avoir rejeté l'offre de rachat de Blackstone, d'un montant de 494 millions de dollars

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23 septembre - ** Le titre de la société australienne IDP Education IEL.AX a chuté de 10,2% à 1,94 dollar australien, enregistrant ainsi sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 20 août

** Le copropriétaire de l’examen d’anglais IELTS a rejeté l’offre de rachat d’environ 694,7 millions de dollars australiens (493,93 millions de dollars) proposée par Blackstone

BX.N , a annoncé la société mardi après la clôture du marché

** Les fonds gérés par Blackstone avaient proposé, le 9 septembre, 2,50 dollars australiens par action en numéraire pour IDP, soit une prime de 56% par rapport au cours de clôture du 8 septembre

** Le titre a bondi de près de 21% lors de la séance précédente pour clôturer à 2,16 dollars australiens

** Le conseil d’administration d’IDP estime que cette offre sous-évalue considérablement la société et n’est pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires

** Le titre a perdu plus de 65% depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4065 dollar australien)