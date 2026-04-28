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Le titre de la société australienne European Lithium s'envole après une offre d'achat de 835 millions de dollars par Critical Metals
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 03:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** Le titre European Lithium EUR.AX a bondi de 63,2 % pour atteindre 0,465 dollar australien en début de séance, atteignant son plus haut niveau depuis le 15 octobre 2025

** Le titre enregistre sa plus forte hausse intrajournalière depuis début octobre 2025 ** La société américaine Critical Metals CRML.O a signé lundi une lettre d'intention en vue d'acquérir la société minière australienne dans le cadre d'une transaction d'environ 835 millions de dollars

** Cette transaction permettrait à Critical Metals d'acquérir la propriété exclusive du projet de terres rares Tanbreez au Groenland

** Plus de 42,1 millions d'actions ont changé de mains, soit 6,1 fois le volume moyen sur 30 jours de 6,9 millions d'actions

** Depuis le début de l'année, le titre a presque triplé, en incluant les fluctuations de la journée

Fusions / Acquisitions

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CRML
14,4500 USD NASDAQ +25,54%
EUROPEAN LITH
0,3590 USD OTCBB +56,09%
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