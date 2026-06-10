Le titre de l'entreprise indienne Reliance progresse après la conclusion d'un accord avec Meta concernant un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action de Reliance Industries RELI.NS progresse de 1,73% à 1.291,10 roupies

** Meta META.O s'associe à RELI, la société du milliardaire Mukesh Ambani, pour le premier centre de données doté d'une intelligence artificielle de l'entreprise américaine en Inde

** RELI construira un centre de données d'une capacité de 168 MW à Jamnagar, dans l'État du Gujarat, à l'ouest de l'Inde, que Meta louera, avec des options d'extension

** En août dernier, les deux entreprises avaient formé une coentreprise visant à développer des plateformes et des outils d'IA pour les entreprises en Inde, en utilisant les modèles Llama de Meta, avec un investissement initial de 8,55 milliards de roupies (89,47 millions de dollars)

** En 2020, Meta a investi 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms, qui s'apprête à entrer en bourse

** Vingt-neuf analystes attribuent en moyenne une note « acheter » à RELI; le prix cible médian est de 1.695 roupies – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, RELI a perdu environ 19%

(1 $ = 95,5575 roupies indiennes)