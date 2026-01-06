Le titre de l'australien BlueScope Steel bondit suite à une offre de rachat de 8,8 milliards de dollars de SGH et Steel Dynamics

(Mises à jour)

6 janvier - ** BlueScope Steel BSL.AX grimpe de21,8 % à 29,780 $A, son plus haut niveau depuis le 3 octobre 2008

** L'action affiche son plus grand pourcentage de hausse intrajournalière depuis la mi-février 2016 ** La société reçoit une proposition de rachat de 13,15 milliards de dollars australiens (8,83 milliards de dollars) d'un groupe d'investisseurs comprenant le conglomérat industriel SGH SGH.AX et la société américaine Steel Dynamics

STLD.O .

** L'offre de 30 dollars australiens par action reçue le 12 décembre implique une prime de 26,8 % par rapport à la clôture de BSL le 11 décembre et une prime de 22,7 % par rapport à la dernière clôture de lundi

"Je considère la proposition de SGH comme opportuniste et potentiellement porteuse de valeur pour les actionnaires, bien qu'elle soit soumise à de fortes conditions et que son exécution soit lourde" - Mark Gardner, fondateur et directeur général de MPC Markets

** Si l'accord est mis en œuvre, SGH conservera les activités australiennes de BlueScope et cédera ses activités nord-américaines à Steel Dynamics

** Les actions de SGH ont augmenté jusqu'à 5,1 % pour atteindre un plus haut de plus de deux mois à 48,88 dollars australiens

** BSL, le principal gagnant de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO

** L'action BSL a gagné 28,8% en 2025, tandis que SGH a ajouté 0,7%

(1 $ = 1,4896 dollar australien)