Le titre de Hayward s'envole après des résultats supérieurs aux attentes au 3e trimestre

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28 octobre - ** Le titre du fournisseur d'équipements pour piscines Hayward Holdings HAYW.N a bondi de 11,4% à 14,51 dollars, son plus haut niveau depuis deux mois, mercredi matin, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et la révision à la hausse des prévisions pour 2026 par la société

** HAYW est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis un an

** La société affiche au troisième trimestre une croissance de son chiffre d'affaires de 6% en glissement annuel à 260,1 millions de dollars et un BPA ajusté de 0,18 dollar; les analystes de Wall Street tablaient sur un chiffre d'affaires de 252,5 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 0,15 dollar, selon LSEG

** « Hayward a encore une fois réalisé un trimestre solide, reflétant une exécution rigoureuse et la résilience de notre modèle économique axé sur le marché des pièces de rechange pour notre parc installé », a déclaré le directeur général Kevin Holleran dans un communiqué

** La société table désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires de 5% à 6% en 2026, contre une prévision antérieure d'environ 5%, en raison de conditions tarifaires favorables et de l'adoption continue de nouvelles technologies

** La société revoit légèrement à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour 2026, les portant dans une fourchette de 0,86 à 0,88 dollar, contre des prévisions antérieures de 0,84 à 0,87 dollar

** Malgré cette progression, HAYW affiche une baisse de 6% depuis le début de l'année, contre un recul d'environ 4,5% pour l'indice S&P 600 Building Products .SPSMCBULD

** Sur les 9 analystes couvrant HAYW, 3 recommandent « d'acheter fortement », 6 recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 14 dollars