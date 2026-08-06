Le titre de GBank Financial s'envole alors que des initiés achètent pour plus d'un million de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Le cours de l'action de la banque communautaire GBank Financial GBFH.O bondit de 5% à 21,40 dollars

** Le président exécutif Ed Nigro , le président Jeff Newgard , ainsi que les administrateurs Timothy Herbst et Todd Nigro ont acheté pour plus d’un million de dollars d’actions GBFH cette semaine, selon des documents réglementaires publiés mercredi soir

** Le titre a chuté de 30% le 30 juillet après que GBFH a annoncé des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, en raison du poids des actifs non performants et de la baisse des marges

** Les rachats d’actions et les achats par des initiés constituent les signaux les plus forts que les entreprises puissent envoyer au marché, selon les analystes

** Les trois sociétés de courtage attribuent toutes à l’action la recommandation “acheter”; objectif de cours médian: 35 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action GBFH affichait une baisse de 40% depuis le début de l’année