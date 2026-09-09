 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre de Casey's General Stores recule après la publication des résultats du premier trimestre
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 15:41
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action de l'enseigne de supérettes Casey's General Stores CASY.O a chuté de 16 % à 616,38 dollars en début de séance, après la publication mardi des résultats de la société

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 5,68 milliards de dollars, soutenu par une demande soutenue pour les plats préparés, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 5,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes à périmètre constant du premier trimestre ont progressé de 3,2 %, mais sont restées en deçà des prévisions consensuelles tablant sur une hausse de 3,8 %, ce qui a probablement pesé sur le cours de l'action, le ralentissement étant plus important que prévu, selon Thomas Palmer, analyste chez J.P. Morgan

** La société réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2027 et prévoit une hausse des ventes à périmètre constant comprise entre 2 % et 5 % pour l'ensemble de l'exercice

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 14 notes “achat fort” ou “achat” et sept notes “conserver”, selon LSEG

** Depuis la clôture précédente, le titre a progressé de près de 33 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CASEY'S GEN STOR
612,2350 USD NASDAQ -16,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 164,44 -1,85%
Pétrole Brent
101,2 +1,82%
SOITEC
143,6 -1,88%
LVMH
414,7 -2,78%
BIOPHYTIS
0,0728 +0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank