Le titre de Casey's General Stores recule après la publication des résultats du premier trimestre

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9 septembre - ** L'action de l'enseigne de supérettes Casey's General Stores CASY.O a chuté de 16 % à 616,38 dollars en début de séance, après la publication mardi des résultats de la société

** Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 5,68 milliards de dollars, soutenu par une demande soutenue pour les plats préparés, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 5,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes à périmètre constant du premier trimestre ont progressé de 3,2 %, mais sont restées en deçà des prévisions consensuelles tablant sur une hausse de 3,8 %, ce qui a probablement pesé sur le cours de l'action, le ralentissement étant plus important que prévu, selon Thomas Palmer, analyste chez J.P. Morgan

** La société réaffirme ses perspectives pour l'exercice 2027 et prévoit une hausse des ventes à périmètre constant comprise entre 2 % et 5 % pour l'ensemble de l'exercice

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 14 notes “achat fort” ou “achat” et sept notes “conserver”, selon LSEG

** Depuis la clôture précédente, le titre a progressé de près de 33 % depuis le début de l’année