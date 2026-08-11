Le titre de Bending Spoons en hausse après la révision à la hausse de l'objectif de cours par Mizuho

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 août - ** L'action de la société technologique italienne Bending Spoons BSP.O progresse de 2,8 % à 52,85 dollars en pré-ouverture
** Mizuho relève son objectif de cours sur BSP de 45 $ à 72,28 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 41 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** BSP devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 13 août, son premier rapport financier en tant que société cotée
** La société de courtage indique qu’elle s’attachera à comprendre l’avancement de la transformation des récentes acquisitions, le plan d’Airtable , les perspectives en matière d’affectation des capitaux ou le pipeline de fusions-acquisitions
** “ Nous pensons que l’opération Airtable met en évidence les actifs attractifs disponibles dans le secteur des technologies par abonnement à des prix réduits ” – Mizuho
** Sept sociétés de courtage sur dix attribuent à l’action la note “ acheter ” ou supérieure, trois la note “ conserver ”, et leur objectif de cours médian est de 40 dollars – données compilées par LSEG
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