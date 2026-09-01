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Le titre d'Oxford BioMedica plonge alors que Novartis et Bristol-Myers Squibb suspendent leurs essais cliniques sur les thérapies CAR-T dans le domaine des maladies auto-immunes
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 15:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions d'Oxford BioMedica OXB.L , cotée à Londres, chutent fortement après que Novartis NOVN.S et Bristol-Myers Squibb BMY.N ont suspendu les essais cliniques portant sur un traitement CAR-T destiné aux maladies auto-immunes

** Oxford BioMedica entretient des relations avec ces deux sociétés, note Charles Weston, analyste chez RBC, même s’il ne s’attend pas à ce que ces suspensions d’essais aient une incidence financière directe

**“Les moteurs de chiffre d’affaires à court terme de la société proviennent en grande partie de la thérapie CAR-T en oncologie”, explique M. Weston

** L'action Oxford BioMedica a chuté de 14%, “ce qui souligne que le risque tient davantage au sentiment qu'aux fondamentaux, et survient à un moment peu opportun, alors que le titre était déjà sous pression suite à la révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires”, ajoute M. Weston

** Oxford BioMedica a chuté de plus de 14% le 7 août après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles, invoquant des retards opérationnels sur un site américain et le report de commandes de clients

** Le titre affiche une baisse de 28% depuis le début de l’année, contre une hausse de 9% pour l’indice FTSE 250 .FTMC

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