Le titre d'Ollie's Bargain Outlet Holdings en baisse après que J.P. Morgan a abaissé sa recommandation à « neutre »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action de la chaîne de magasins discount Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O recule d'environ 5 % à 64,71 dollars en pré-ouverture

** La société de courtage J.P. Morgan abaisse sa recommandation sur le titre de « surpondérer » à « neutre » et réduit son objectif de cours de 152 $ à 70 $

** La société de courtage s'attend à ce que les ventes à magasins comparables du deuxième trimestre soient inférieures aux prévisions et revoit à la baisse ses prévisions de ventes pour le second semestre, invoquant une baisse sous-jacente des ventes comparables de l'ordre d'un chiffre à un chiffre, malgré une activité promotionnelle soutenue.

** Elle indique que des conditions météorologiques inhabituelles pour la saison ont pesé sur certaines catégories clés telles que le mobilier de jardin et de terrasse, tandis que la flambée des prix des carburants a eu un impact négatif sur la fréquentation des magasins

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 38 % depuis le début de l’année