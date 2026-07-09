Le titre d'Applied Materials progresse après que Mizuho a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O bondit de 7,2% à 611,50 dollars avant l'ouverture du marché

** Mizuho relève son objectif de cours de 540 $ à 650 $, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 14% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** AMAT bénéficie des effets positifs liés à l’IA dans l’expansion des capacités de mémoire à haut débit, ainsi que des dépenses importantes dans les secteurs de la fonderie et des circuits logiques – selon la société de courtage

** La société revoit à la hausse ses prévisions mondiales de dépenses en équipements de fabrication de plaquettes pour 2027, invoquant la demande alimentée par l’IA pour des circuits logiques et des mémoires de pointe

** 34 des 39 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et cinq « conserver »; leur objectif de cours médian est de 565 $ – données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, le titre a plus que doublé depuis le début de l’année