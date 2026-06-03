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Le titre d'Applied Aerospace & Defense progresse de 3,8 % lors de son entrée en bourse à la Bourse de New York
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 18:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, lors de son introduction à la Bourse de New York, le titre d'Applied Aerospace & Defense

AADX.N a progressé de 3,8 %, portant la valorisation de l'entreprise à 3,54 milliards de dollars.

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