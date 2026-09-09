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Le titre d'Academy Sports and Outdoors s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 14:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action du distributeur d'articles de sport Academy Sports and Outdoors ASO.O bondit d'environ 10 % à 49,36 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir dépassé ses prévisions de bénéfice trimestriel, grâce à une concentration accrue sur ses catégories phares et aux avantages liés aux droits de douane, qu’elle prévoit de réinvestir pour gagner des parts de marché

** La société table désormais sur un BPA ajusté pour l’exercice 2026 compris entre 6,50 et 6,90 dollars, contre une fourchette précédente de 6,40 à 6,80 dollars

** Annonce un BPA ajusté de 2,31 $ au deuxième trimestre, incluant un impact tarifaire net de 6 cents, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 2,08 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires net trimestriel a progressé de 3 % pour s’établir à 1,65 milliard de dollars, conformément aux attentes

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre a reculé d'environ 11 %

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