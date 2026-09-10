Le titre CPI Card s'effondre alors que Parallel49, l'un de ses investisseurs en capital-investissement, s'apprête à se retirer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Le titre de la société de technologie de paiement CPI Card Group PMTS.O a chuté de 14,6 % à 23 dollars après la clôture de la bourse, suite au lancement d'une offre secondaire

** PMTS indique que les filiales de la société de capital-investissement Parallel49 Equity céderont environ 2,34 millions d’actions

** Si la surallocation totale est exercée, Parallel49 céderait le reste de sa participation, conformément au prospectus

** Le family office Tricor Pacific Capital, actionnaire indirect de Parallel49, a manifesté son intérêt pour l’achat d’environ 550 000 actions dans le cadre de cette offre

** PMTS, dont le siège se trouve à Littleton, dans le Colorado, compte environ 11,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 310 millions de dollars

** B. Riley Securities et D.A. Davidson sont les co-chefs de file de l'opération

** Jeudi, l'action PMTS a clôturé en baisse de 4,6 % à 26,94 dollars, ramenant son gain depuis le début de l'année à 83 %

** Les quatre analystes qui couvrent le titre lui attribuent tous la recommandation "acheter"; l’objectif de cours médian est de 33 dollars, selon les données de LSEG