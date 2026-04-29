Le titre CoStar Group recule après des prévisions de chiffre d'affaires moroses pour le deuxième trimestre

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29 avril - ** L'action du fournisseur d'informations immobilières CoStar Group CSGP.O recule de 5,5% à 34 dollars (XX,XX euros), son plus bas niveau depuis janvier 2019

** Co prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 922 millions (XX,XX millions d'euros) et 932 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation des analystes de 931 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un BPA ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 20 et 27 cents, contre une prévision de 27 cents

** Des perspectives moroses en raison de l'incertitude persistante sur le marché de l'immobilier commercial, sous la pression des taux d'intérêt élevés et des tendances de travail hybride post-pandémie

** J.P. Morgan a abaissé son objectif de cours sur le titre de 82 $ (XX,XX euros) à 70 $ (XX,XX euros) après la publication des résultats

** Quinze analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, cinq "conserver" et un "vendre", avec un objectif de cours médian de 50 $ (XX,XX euros) - données LSEG

** L'action CSGP a chuté de 49,4% depuis le début de l'année, soit déjà plus que ce qu'elle a perdu au cours de n'importe quelle autre année