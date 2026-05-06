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Le titre Corning s'envole après l'annonce d'un partenariat avec Nvidia
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action Corning GLW.N progresse de 19 % à 193 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de verre spécialisé conclut un accord pluriannuel avec Nvidia NVDA.O pour fabriquer des produits de connectivité optique plus avancés aux États-Unis

** GLW va multiplier par dix sa capacité de production de connectique optique aux États-Unis, augmenter de plus de 50 % sa capacité de production de fibre optique aux États-Unis et construire trois nouvelles usines aux États-Unis

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, GLW affiche une hausse de 85 %

Valeurs associées

CORNING INC
162,090 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
196,5000 USD NASDAQ 0,00%
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