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Le titre Cooper Companies recule après la révision de ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Cooper Companies COO.O recule de 15,6% à 53,58 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel et affiche un chiffre d’affaires au troisième trimestre inférieur aux estimations, la faible demande pour ses lentilles de contact ayant pesé sur les ventes

** Cooper table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,51 et 4,55 dollars par action, contre une fourchette initiale de 4,58 à 4,66 dollars, et sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 situé entre 4,23 et 4,25 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 4,29 à 4,32 milliards de dollars; ces deux chiffres sont inférieurs aux estimations des analystes

** Au moins cinq sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre

** Le titre se négocie actuellement à 14 fois les bénéfices attendus, contre un ratio cours/bénéfice prévisionnel moyen sur 5 ans de 22, selon les données compilées par LSEG, ce qui suggère qu’il pourrait être sous-évalué

** La recommandation moyenne de 19 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 80 $: données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a reculé d'environ 22,5%, contre une hausse de 13% pour le Nasdaq .IXIC

Valeurs associées

COOPER CO
63,4800 USD NASDAQ -6,22%
NASDAQ Composite
26 253,34 Pts Index Ex -0,64%
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