Le titre Contineum chute après l'échec d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur un antidépresseur développé en partenariat avec J&J

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15 septembre - ** L'action de Contineum Therapeutics

CTNM.O recule de 9,6 % à 13,40 dollars

** Contineum a annoncé lundi soir que son médicament expérimental contre la dépression, développé en collaboration avec Johnson & Johnson JNJ.N , n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

** Le médicament, le JNJ-5120 ou PIPE-307, n'a pas montré l'amélioration requise des symptômes dépressifs par rapport à un placebo

** J&J a déclaré qu’elle continuait à examiner l’ensemble des données issues de l’étude afin de décider des prochaines étapes concernant ce médicament

** L'échec de cet essai « supprime un facteur de hausse, mais ne remet pas en cause la thèse » concernant Contineum, selon les analystes de Stifel, qui restent concentrés sur le portefeuille de produits de la société dans le domaine des maladies pulmonaires

** L'action JNJ a chuté de 2,1 % mardi, à 260,68 dollars

** À la clôture d’hier, l’action CTNM affichait une hausse de 17,4 % depuis le début de l’année