 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Contineum chute après l'échec d'un essai clinique de phase intermédiaire portant sur un antidépresseur développé en partenariat avec J&J
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 19:12
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** L'action de Contineum Therapeutics

CTNM.O recule de 9,6 % à 13,40 dollars

** Contineum a annoncé lundi soir que son médicament expérimental contre la dépression, développé en collaboration avec Johnson & Johnson JNJ.N , n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

** Le médicament, le JNJ-5120 ou PIPE-307, n'a pas montré l'amélioration requise des symptômes dépressifs par rapport à un placebo

** J&J a déclaré qu’elle continuait à examiner l’ensemble des données issues de l’étude afin de décider des prochaines étapes concernant ce médicament

** L'échec de cet essai « supprime un facteur de hausse, mais ne remet pas en cause la thèse » concernant Contineum, selon les analystes de Stifel, qui restent concentrés sur le portefeuille de produits de la société dans le domaine des maladies pulmonaires

** L'action JNJ a chuté de 2,1 % mardi, à 260,68 dollars

** À la clôture d’hier, l’action CTNM affichait une hausse de 17,4 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CONTINEUM THE RG-A
13,2900 USD NASDAQ -10,32%
JOHNSON&JOHNSON
265,170 USD NYSE -0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/09/2026 à 19:12:46.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Traders sur le New York Stock Exchange le 14 septembre 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Des taux au plus haut depuis 2007 plombent les marchés avant la Fed
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:59 

    Des taux d'intérêt au plus haut depuis la crise de 2007-2008 plombaient mardi les marchés déjà sonnés par le pétrole, l'inflation et l'IA à la veille de la décision de la Fed sur ses propres taux. "La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale sera vraisemblablement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney au cours de la deuxième journée du premier Sommet sur l'investissement au Canada, à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2026 ( AFP / VALERIE MACON )
    Carney fait les yeux doux aux investisseurs et rassure sur sa relation avec Washington
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:56 

    Le Premier ministre canadien Mark Carney s'est évertué mardi à dépeindre son pays comme le lieu où investir, tout en tentant de rassurer banquiers et fonds internationaux sur l'avenir de la relation du Canada avec les Etats-Unis. Déterminé à réduire la dépendance ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en recul, L'Oréal passe devant LVMH
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:53 

    La Bourse de Paris a encore terminé en baisse mardi, minée par la hausse du pétrole et l'envolée des taux avant la décision de la Réserve fédérale mercredi. Le CAC 40 a perdu 27,50 points (-0,34%) à 8.090,28 points au fil d'une séance où L'Oréal (-0,78%) s'est ... Lire la suite

  • La police turque escorte des manifestants arrêtés vers un bus lors d'un rassemblement devant le palais de justice d'Istanbul, le 15 septembre 2026, pour protester contre l'arrestation et le ciblage croissant de militants LGBTQ ( AFP / Ozan KOSE )
    L'opération anti-LGBT+ en Turquie se poursuit, les protestations aussi
    information fournie par AFP 15.09.2026 19:49 

    L'opération anti-LGBT des autorités turques, entamée dimanche, s'est poursuivie mardi avec l'arrestation d'une centaine de personnes à Ankara et Istanbul, provoquant la colère des partis d'opposition et d'organisations de défense des droits humains. Selon des avocats, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109 +2,37%
CAC 40
8 090,28 -0,34%
TOTALENERGIES
80,49 +1,21%
SOITEC
123 -0,32%
DBT
0,085 +2,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank