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Le titre CME Group progresse après que KBW a relevé sa recommandation à « surperformer » en raison de sa valorisation
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action CME.O du CME Group, opérateur de marché des produits dérivés, progresse légèrement de 0,7 % à 254,20 dollars avant l'ouverture du marché

** KBW relève la note de CME de « market-perform » à « outperform »; maintient son objectif de cours à 305 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 20,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** La société de courtage estime que la récente vague de ventes a rendu le rapport risque/rendement "extrêmement attractif" ** Il estime que le risque perçu lié à l’ des contrats à terme perpétuels est globalement exagéré pour les bourses en général, et pour CME en particulier, compte tenu de sa faible exposition au marché de détail et de ses licences d’indice sur les produits actions

** "Alors que le CME subit des pressions, nous observons une amélioration du contexte en termes de volumes, qui, selon nous, devrait se poursuivre au second semestre 2026 compte tenu de nos perspectives positives concernant l’activité sur les taux", déclare Chris Allen, analyste chez KBW

** Sur 17 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 6 "conserver" et 3 "vendre"; objectif de cours médian: 313 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CME affichait une baisse de 7,5 % depuis le début de l’année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 12:56:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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