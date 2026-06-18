Le titre CME Group progresse après que KBW a relevé sa recommandation à « surperformer » en raison de sa valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** L'action CME.O du CME Group, opérateur de marché des produits dérivés, progresse légèrement de 0,7 % à 254,20 dollars avant l'ouverture du marché

** KBW relève la note de CME de « market-perform » à « outperform »; maintient son objectif de cours à 305 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 20,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** La société de courtage estime que la récente vague de ventes a rendu le rapport risque/rendement "extrêmement attractif" ** Il estime que le risque perçu lié à l’ des contrats à terme perpétuels est globalement exagéré pour les bourses en général, et pour CME en particulier, compte tenu de sa faible exposition au marché de détail et de ses licences d’indice sur les produits actions

** "Alors que le CME subit des pressions, nous observons une amélioration du contexte en termes de volumes, qui, selon nous, devrait se poursuivre au second semestre 2026 compte tenu de nos perspectives positives concernant l’activité sur les taux", déclare Chris Allen, analyste chez KBW

** Sur 17 sociétés de courtage, 8 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, 6 "conserver" et 3 "vendre"; objectif de cours médian: 313 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CME affichait une baisse de 7,5 % depuis le début de l’année