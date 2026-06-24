Le titre Churchill Capital progresse suite à une information parue dans la presse concernant un accord avec Agility Robotics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juin - ** Les actions de Churchill Capital Corp XI CCXI.O progressent de 23% à 12,82 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** Selon le WSJ, Co va introduire en Bourse Agility Robotics, sous le symbole AGLT, dans le cadre d’une opération valorisant la start-up à environ 2,5 milliards de dollars

** Selon le journal, l'opération devrait générer plus de 600 millions de dollars de recettes brutes, dont 420 millions de dollars en liquidités provenant de Churchill XI et un investissement privé dans des actions cotées de plus de 200 millions de dollars mené par Foxconn

** Agility aurait obtenu des commandes pour une nouvelle version de son robot Digit, actuellement en cours de développement, qui devrait offrir une dextérité accrue et répondre à des normes de sécurité plus strictes

** Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information; Agility Robotics et Churchill Capital Corp XI n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters