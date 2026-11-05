Le titre chinois Hinova atteint son plus haut niveau depuis deux mois et demi grâce à un accord de licence conclu avec Evommune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 novembre - ** Le titre Hinova Pharmaceuticals
688302.SS s'envole de 14,8% pour atteindre 37,97 yuans, son plus haut niveau depuis le 20 août
** Le titre était en hausse de 9%, en passe d’enregistrer une deuxième séance consécutive de hausse
** Evommune EVMN.N a annoncé mercredi avoir acquis les droits d’un traitement expérimental contre les maladies auto-immunes, l’EVO570, auprès de la société chinoise Hinova, dans le cadre d’un accord pouvant atteindre environ 1,1 milliard de dollars en paiements d’étapes
** Le développeur de médicaments californien versera à Hinova 30 millions de dollars d’acompte, et Hinova pourra également percevoir jusqu’à environ 1,1 milliard de dollars de paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes futures
** Depuis le début de l'année, l'action Hinova a reculé de 27,1%, tandis que l'indice de référence CSI300 .CSI300 a perdu 11,1%
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