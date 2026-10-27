Le titre Centene progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de l'assureur santé Centene

CNC.N progresse de 2 % à 69,36 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à plus de 5,20 dollars par action, contre une prévision antérieure de plus de 4,80 dollars par action

** La société annonce pour le troisième trimestre un ratio de coûts médicaux (pourcentage des primes consacré aux soins médicaux) de 92,7 %, contre une prévision moyenne des analystes de 92,84 % – données LSEG

** CNC annonce un bénéfice ajusté de 58 centimes par action au troisième trimestre, dépassant ainsi les estimations de 10 centimes par action

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre de 50,65 milliards de dollars, contre une estimation de 47,12 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, CNC affichait une hausse de 65,3 % depuis le début de l'année