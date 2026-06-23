Le titre CDW progresse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à « surpondérer » en raison d'une forte demande de serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juin - ** L'action du fournisseur de solutions informatiques CDW ( CDW.O ) progresse d'environ 4% à 128,54 dollars en pré-ouverture

** Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 142 $ à 170 $

** Ce nouvel objectif de cours laisse entrevoir un potentiel de hausse de 37,6% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage estime que le marché sous-estime la croissance du chiffre d’affaires lié aux serveurs en 2026 et 2027

** Plus de 20% du chiffre d’affaires de CDW provient des serveurs, du stockage et des réseaux, où les tendances de la demande sont plus fortes que ce que nous avions initialement prévu – Morgan Stanley

** La note moyenne de 12 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 147 $ – données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a reculé de 9,3% depuis le début de l'année